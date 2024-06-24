Поражение чемпиона и подиум дебютантов: как Санкт-Петербург принял этап RDS GP

Один из самых зрелищных и популярных у зрителей автоспортивных турниров — Гран-при Российской Дрифт Серии — провел третий этап сезона 2024 года. Чемпионат преодолел свой экватор на трассе «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге, порадовав непредсказуемостью результатов.

Несмотря на то, что автодром в Ленинградской области принимает RDS GP не первый год, в 2024-м впервые использовали так называемую «обратную» конфигурацию. Пилотам предстояло двигаться по знакомой трассе в противоположном направлении, что осложнило задачу для опытных гонщиков серии и уравняло их шансы с новичками турнира. Кроме того, четыре пилота межрегионального RDS Europe получили wild card на этап RDS GP на «Игора Драйв» и дали бой завсегдатаям серии.

Невероятная плотность результатов квалификации сформировала необычную сетку парных заездов в субботу — редкая дуэль обходилась без контактов или ошибок, вынуждающих судей назначать перезаезды для выявления победителя. В остром сражении сошлись братья Поповы из Evolution Yuka ADV by Одержимые Моторспорт — Илья и Влад устроили несколько контактов друг с другом. В другом заезде Сергей Сак из Автобан Aimol протаранил пилота Fresh Racing Евгения Лосева, а победитель уик-энда в Санкт-Петербурге 2020 года Роман Тиводар из Takayama Forward Auto допустил редкую для себя ошибку и проиграл Анатолию Щербаку из VSTeam CarX.

Фото: RDS GP

В воскресенье четырехкратный чемпион RDS GP Георгий Чивчян тоже допустил неожиданно много ошибок и потерпел поражение, зато в четвертьфиналы пробились два пилота Predator Drift Team из RDS Europe — Илья Полищук и Алексей Козлов. Затем в финале, как и на предыдущем этапе в Нижнем Новгороде, встретились опытнейший Дамир Идиятулин из Fresh Racing и дебютант RDS GP Артем Шабанов из Time Up. А за позицию на подиуме — первую в своей карьере в Гран-при Российской Дрифт Серии — получили возможность сразиться два представителя Санкт-Петербурга, обеспечив тем самым этапу на «Игора Драйв» первое за всю историю проведения уик-эндов RDS GP присутствие местного пилота в числе призеров главного турнира страны по дрифту.

В дуэли петербуржцев верх взял Илья Полищук — его подиума вместе с выходом Алексея Козлова в топ-8 хватило, чтобы обеспечить Predator Drift Team, за которую также выступал Александр Абрамов, третье место в командном зачете — новый для серии коллектив с ходу оказался в числе призеров! Победителем же стал Дамир Идиятулин — он выиграл второй этап RDS GP 2024 подряд, оказавшись первым пилотом в серии, покорившим две «обратные» конфигурации двух разных трасс. Победа для него стала подарком на собственный день рождения, который спортсмен праздновал в воскресенье.