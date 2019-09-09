ГИБДД пустит за руль даже несовершеннолетних

Опубликован предварительный вариант поправок в Закон РФ «О безопасности дорожного движения» («О БДД»), посвященных принципам допуска граждан к вождению транспортных средств. Помимо прочего, он, по примеру ряда стран, разрешит сесть за руль тинэйджерам.
Максим Строкер

Да, самым революционным из предлагаемых нововведений можно назвать разрешение водить легковую машину несовершеннолетним, достигшим 17-летнего возраста. Сейчас, как известно, за руль официально позволено садиться с 18 лет, хотя получить «права» можно и в более юном возрасте.

Поправки в закон о БДД говорят, что вождение машины по категории «В» 17-летним гражданином возможно «с сопровождающим при соблюдении условий, определенных Правительством РФ». Норма, как видим, отсылочная — кто может выступать в роли сопровождающего в законе прямо не прописано, это будет определено отдельным постановлением правительства.

Однако, по словам главы Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, в данном случае за основу предполагается взять опыт Австрии, где много лет назад была введена подобная практика. В качестве сопровождающего для 17-летнего водителя там может выступать лишь человек, отвечающий сразу нескольким требованиям: близкий родственник, не имеющий в своем послужном списке лишений «прав», систематических нарушений ПДД и т. п.

— У нас сейчас ребята получают права в 17 лет, а потом сидят и ждут 18-летия. За год навык езды теряется, на дорогу выезжают совершеннолетние, но при этом совсем «никакие» водители. Разрешить подросткам ездить с сопровождающим — правильная идея. В Австрии сейчас эта категория водителей (несовершеннолетний со взрослым на пассажирском месте) сейчас считается самой безаварийной, — пояснила Татьяна Шутылева порталу «АвтоВзгляд».

Второе нововведение, разработанное ГИБДД, касается выдачи мотоциклетных «прав». Про их получение сразу после 18-го дня рождения придется забыть вообще. Так, чтобы открыть категорию «А» будет нужно достичь 24-летнего возраста. Тем, кто хочет сесть за руль байка раньше, сначала придется освоить новую категорию — А2, позволяющую управлять моциком не мощнее 47 л. с. Получить ее можно будет только с 20-и лет.

Кроме того, жестко оговаривается соотношение мощность/масса такого транспортного средства, — он должен быть тяжелым и не обеспечивать высоких динамических характеристик. Так, максимально мощный для «А2» 47-сильный байк должен в обязательном порядке весить больше 174 кг. Ни о каких «гонках» на подобных аппаратах говорить не приходится.

Сейчас, как известно, «права» категории «A» выдают гражданам, достигшим 18 лет. А категории «А1» и «М», позволяющие управлять мопедами и легкими мотоциклами, могут получать и 16-летние подростки.

автоправо, международные права, проверка документов
9 сентября 2019
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