ГИБДД пустит за руль даже несовершеннолетних

Да, самым революционным из предлагаемых нововведений можно назвать разрешение водить легковую машину несовершеннолетним, достигшим 17-летнего возраста. Сейчас, как известно, за руль официально позволено садиться с 18 лет, хотя получить «права» можно и в более юном возрасте.

Поправки в закон о БДД говорят, что вождение машины по категории «В» 17-летним гражданином возможно «с сопровождающим при соблюдении условий, определенных Правительством РФ». Норма, как видим, отсылочная — кто может выступать в роли сопровождающего в законе прямо не прописано, это будет определено отдельным постановлением правительства.

Однако, по словам главы Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, в данном случае за основу предполагается взять опыт Австрии, где много лет назад была введена подобная практика. В качестве сопровождающего для 17-летнего водителя там может выступать лишь человек, отвечающий сразу нескольким требованиям: близкий родственник, не имеющий в своем послужном списке лишений «прав», систематических нарушений ПДД и т. п.

— У нас сейчас ребята получают права в 17 лет, а потом сидят и ждут 18-летия. За год навык езды теряется, на дорогу выезжают совершеннолетние, но при этом совсем «никакие» водители. Разрешить подросткам ездить с сопровождающим — правильная идея. В Австрии сейчас эта категория водителей (несовершеннолетний со взрослым на пассажирском месте) сейчас считается самой безаварийной, — пояснила Татьяна Шутылева порталу «АвтоВзгляд».