Cadillac Николая Баскова пойдет с молотка. Недорого

На фоне других участников распродажи, таких как Cadillac Eldorado 1955-го года выпуска, Bentley S1 (1958), Borgward Isabella Coupe (1959), Citroёn DS 19 (1967), Ferrari 308 GTS (1983), Hispano-Suiza Ballot HS 26, лимузин певца ничем особым, кроме роскоши и пафоса, не поражает. Выпущенный в 2002 году, особой исторической ценности шикарный автомобиль не представляет.

Другое дело, например, Cadillac Eldorado. Один из лучших автомобилей представительского класса своего времени — легендарный Cadillac Eldorado, модель, в которой души не чаял Элвис Пресли, который скупал все ее модификации. Или вот, например, Citroёn DS 19, взорвавший авторынок в середине минувшего века. И признанная самым красивым автомобилем столетия. Именно такое авто, кстати сказать, подарил французский президент Шарль де Голь Юрию Гагарину. Впрочем, на торгах будут выставлены и другие, даже более редкие, ценные и интересные авто, а так же редкие автомобильные книги, плакаты, аксессуары.

Что же касается шоу-мобиля г-на Баскова, то его начальная цена составит скромные 45 000 у. е. К слову, за Hispano-Suiza Ballot HS 26 1931 года выпуска просят без малого 500 000 у. е.