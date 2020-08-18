«Копейка» ВАЗ-2101 отмечает «настоящий» юбилей

Продажи автомобилей ВАЗ-2101 стартовали ровно 50 лет назад, 18 августа 1970 года. Как известно, первым покупателем советской новинки стал заместитель начальника цеха завода «Волгоцеммаш» Владимир Пенкин. На «копейке» вишневого цвета Пенкин ездил почти 20 лет: он часто отправлялся на «Жигулях» на охоту и рыбалку, а также любил путешествовать по Прибалтике и Золотому Кольцу.

В 1989 году Волжский автозавод, спохватившись, задумал хитроумный обмен. Так, заядлому автомобилисту передали новенький ВАЗ-2109, а самый первый проданный автомобиль марки LADA занял место в музее истории АВТОВАЗа. Между прочим, там «Жигули» стоят до сих пор — седан является частью постьоянной экспозиции тольяттинского музея.

Примечательно, но до сих пор многие уверены в том, что «копейка» — это жалкий «копипаст» итальянского FIAT-124. Однако на самом деле автомобиль оказался много «круче» своего донора. Недавно портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, чем «копейка» оказалась лучше «донора» FIAT-124.