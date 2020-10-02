ЗиЛ «Пикап»: в Белоруссии построили уникальный внедорожник из советских автозапчастей

Фото: abw.by
Любопытным проектом похвасталась братская Беларусь — энтузиасты построили на базе советского ГАЗ-66 «крутой» и бескомпромиссный внедорожник. Причем собрали его из старых автомобильных запчастей родом из СССР. Получилось, надо признать, очень эффектно.

К шасси ГАЗ-66 авантюристы «присобачили» кабину от ЗИЛ-131, сверху водрузили крышу от видавшего виды Ford Transit, а грузовой борт — от SsangYong Actyon Sports. Пожалуй, останки американского и корейского автомобилей стали единственными «забугорными» элементами, использованными при строительстве белорусского «бездорожника».

Так, авторы проекта позаимствовали шины у специализированной сельскохозяйственной техники, под них саморучно «вылили» исполинские колесные диски, а также под собственным креативом разработали выхлоп, бамперы и подножки. Разумеется, поизголялись над светоприборами и интерьером. Впрочем, без фанатизма.

Фото: abw.by

Внедорожник, вооруженный турбодизелем ММ3 от «Бычка» объемом 4,7 литра, получил название ЗИЛ «Пикап», а для пущей солидности — приставочку Ranger 4x4.

Любопытно, что работа над уникальной машиной вылилась всего в 900 000 рублей. Интересно, сколько же хозяева попросят за нее при желании продать?

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2 октября 2020
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