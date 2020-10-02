ЗиЛ «Пикап»: в Белоруссии построили уникальный внедорожник из советских автозапчастей

К шасси ГАЗ-66 авантюристы «присобачили» кабину от ЗИЛ-131, сверху водрузили крышу от видавшего виды Ford Transit, а грузовой борт — от SsangYong Actyon Sports. Пожалуй, останки американского и корейского автомобилей стали единственными «забугорными» элементами, использованными при строительстве белорусского «бездорожника».

Так, авторы проекта позаимствовали шины у специализированной сельскохозяйственной техники, под них саморучно «вылили» исполинские колесные диски, а также под собственным креативом разработали выхлоп, бамперы и подножки. Разумеется, поизголялись над светоприборами и интерьером. Впрочем, без фанатизма.