ЗиЛ «Пикап»: в Белоруссии построили уникальный внедорожник из советских автозапчастей

К шасси ГАЗ-66 авантюристы «присобачили» кабину от ЗИЛ-131, сверху водрузили крышу от видавшего виды Ford Transit, а грузовой борт — от SsangYong Actyon Sports. Пожалуй, останки американского и корейского автомобилей стали единственными «забугорными» элементами, использованными при строительстве белорусского «бездорожника».
Так, авторы проекта позаимствовали шины у специализированной сельскохозяйственной техники, под них саморучно «вылили» исполинские колесные диски, а также под собственным креативом разработали выхлоп, бамперы и подножки. Разумеется, поизголялись над светоприборами и интерьером. Впрочем, без фанатизма.
Внедорожник, вооруженный турбодизелем ММ3 от «Бычка» объемом 4,7 литра, получил название ЗИЛ «Пикап», а для пущей солидности — приставочку Ranger 4x4.
Любопытно, что работа над уникальной машиной вылилась всего в 900 000 рублей. Интересно, сколько же хозяева попросят за нее при желании продать?