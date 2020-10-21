Volkswagen празднует юбилей модели, которую в России почти не знают

Интересно, что этот автомобиль разработала фирма NSU, которую в 1969 году купил концерн Volkswagen. Дизайн машины нарисовал Клаус Люте — один из самых авторитетных автомобильных дизайнеров того времени. Притом, заполучив новую модель, фольксвагеновцы не стеснялись продвигать ее как свою собственную: «Вы полюбите Volkswagen K70, потому что он открывает новую эру в истории Volkswagen», — гласила реклама.

K70 радикально сменил концепцию «Фольксвагенов», ведь до этого марка выпускала довольно примитивные «Жуки». Модель K70 отличалась независимой подвеской, длинной колесная базой, очень просторным салоном и превосходной управляемостью. Отдельное внимание инженеры уделили активной и пассивной безопасности: у К70 были зоны деформации спереди и сзади, защищенный топливный бак и подготовка к установке ремней безопасности на всех сиденьях. Модель К70 делали до 1975 года. Ну, а потом появился легендарный Passat…