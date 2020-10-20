5 «дырочек» в автомобиле, которые обязательно нужно смазать перед наступлением холодов

Сезонная смазка — пункт, который многие водители почему-то игнорируют, когда подготавливают свой автомобиль к смене сезона. Например, перед зимой все автовладельцы уделяют много внимания шинам, состоянию аккумулятора, стеклоочистителям, патрубкам и генератору, что, безусловно, правильно. Однако совершенно забывают о том, что машина в целом довольно капризный «организм», который без должного ухода быстро приходит в негодность. Тем более без смазки. И речь сейчас не о двигателе с коробкой передач, а о целом перечне мест в машине, которые подлежат обработке смазывающими материалами, особенно перед зимой. В противном случае поездки на сервис попросту участятся.

Боковые стекла автомобиля — казалось бы, что, кроме увесистого булыжника, может им грозить. Однако никто не берет в счет слякоть, которая собирается в основании проема, и с усилением морозов превращается в наледь, препятствующую свободному ходу стекла, а то и вовсе намертво блокирует его. В результате увеличивается нагрузка на моторчик стеклоподъемника, что существенно сокращает его ресурс, а при опускании нередко раздается душераздирающий скрежет.

Чтобы избежать незапланированной поломки, нужно смазать стекла сухим тефлоном или силиконовой смазкой из распылителя. А заодно смазать направляющие, чтобы стекла не скрипели и легко скользили. Излишки смазки необходимо удалить. Это облегчит участь движка стеклоподъемника.