5 «дырочек» в автомобиле, которые обязательно нужно смазать перед наступлением холодов

Сезонная смазка — пункт, который многие водители почему-то игнорируют, когда подготавливают свой автомобиль к смене сезона. Например, перед зимой все автовладельцы уделяют много внимания шинам, состоянию аккумулятора, стеклоочистителям, патрубкам и генератору, что, безусловно, правильно. Однако совершенно забывают о том, что машина в целом довольно капризный «организм», который без должного ухода быстро приходит в негодность. Тем более без смазки. И речь сейчас не о двигателе с коробкой передач, а о целом перечне мест в машине, которые подлежат обработке смазывающими материалами, особенно перед зимой. В противном случае поездки на сервис попросту участятся.
Боковые стекла автомобиля — казалось бы, что, кроме увесистого булыжника, может им грозить. Однако никто не берет в счет слякоть, которая собирается в основании проема, и с усилением морозов превращается в наледь, препятствующую свободному ходу стекла, а то и вовсе намертво блокирует его. В результате увеличивается нагрузка на моторчик стеклоподъемника, что существенно сокращает его ресурс, а при опускании нередко раздается душераздирающий скрежет.
Чтобы избежать незапланированной поломки, нужно смазать стекла сухим тефлоном или силиконовой смазкой из распылителя. А заодно смазать направляющие, чтобы стекла не скрипели и легко скользили. Излишки смазки необходимо удалить. Это облегчит участь движка стеклоподъемника.
Лето — неблагоприятный сезон для различных уплотнителей — со временем они усыхают и растрескиваются под воздействием ультрафиолета. Однако и зима ничего хорошего им не сулит. Повышенная влажность, резкие перепады температуры, химия на дорогах — все это так же агрессивная среда для резины, из которой сделаны уплотнители дверей и багажника. А потому их стоит защитить, нанеся слой силиконовой смазки. Это не даст образовываться наледи, и защитит их от всепроникающих реагентов. К тому же, в морозы уплотнители сохранят свою эластичность.
Конечно же, замки дверей так же под прицелом реагентов и избыточной влажности. Если ваш автомобиль не оснащен таковыми, то можно пропустить этот пункт. Однако тем водителям, на дверях автомобилей которых красуются личинки замков, лучше залить в скважину тефлон, WD-40 или любую другую смазку, предназначенную для этого. Она защитит их от обилия влаги и грязи. Причем сделать это необходимо независимо от того, пользуетесь ли вы ключом или же открываете автомобиль с брелока. Все дело в том, что если однажды дистанционное управление замком не сработает, придется воспользоваться ключом, провернуть который в закисшем замке будет весьма проблематично.
Можно долго подтрунивать над теми, чьи автомобили отпираются с ключа. Однако не стоит забывать, что абсолютно у всех автомобилей есть замок крышки капота. Он наиболее уязвим перед реагентами, потому как находится на «передовой», где получает изрядную дозу реагентов и грязи. И если за ним не следить должным образом, в один прекрасный момент он попросту не откроется или откроется в самый не подходящий момент — на скорости в повороте. Чтобы запор капота не потерял своей функциональности и отпирался с первого раза, его нужно обильно смазать литиевой смазкой.
Петли дверей и лючка бензобака так же под прицелом агрессивной среды, которая вызывает у них скип и скрежет. Для дверных петлей необходимо подобрать смазку с антикоррозийными свойствами. А особо чувствительную к солям и реагентам петлю лючка бензобака и вовсе необходимо постоянно подпитывать смазкой, например, всепроникающей «вэдэшкой».
Чтобы автомобиль служил вам верой и правдой долгие годы, нужно не только брать от него, но и возвращать ему — следить за техническим состоянием и, конечно же, всячески баловать, обрабатывая и смазывая наиболее уязвимые и подверженные воздействию агрессивных сред места.