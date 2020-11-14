ВАЗ-2101: одну из самых первых «копеек» выставили на продажу

Как уверяет продавец, конвейерный номер его автомобиля — 1166. То есть эту конкретную «копейку» собрали практически сразу после запуска конвейера Волжского автозавода, поскольку самый первый ВАЗ-2101, проданный в розничной сети покупателю, носит номер 1079. К слову, «1079» сейчас стоит в музее марки LADA в Тольятти.

Если присмотреться повнимательнее, то «копейка», выставленная на продажу, отличается ранней эмблемой на решетке радиатора, головкой блока цилиндров с маркировкой FIAT 119А S, коричневым салоном с крупной текстурой и множеством итальянских комплектующих — все это приметы «Жигулей» из самого первого тиража объемом 1500 экземпляров.

По всей видимости, автомобиль долгое время простоял в гараже. Судя по нескольким не очень качественным снимкам, которые приложил продавец, можно сделать вывод, что «единичке» требуется глубокая реставрация. Так что этому экземпляру нужен покупатель из числа больших фанатов модели, который оценит уникальность предложения, ведь более молодые, но отменно сохранившиеся ВАЗ-2101 можно купить гораздо дешевле.

Между тем, первая модель «Жигулей» в этом году отметила 50-летие. Принято считать, что полвека назад металл был толще, а моторы — безотказнее… Так ли это? К дню 50-летия бренда «Жигули» портал «АвтоВзгляд» испытал уникальный ВАЗ-2101: машину, выпущенную летом 1970 года.