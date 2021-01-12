В каких республиках СССР было больше всего автомобилей

Чтобы было понятнее: на тысячу жителей современной России сейчас приходится 308 легковых автомобилей — то есть впятеро больше, чем при Союзе! Но вернемся на 30 лет назад: в СССР самая высокая степень автомобилизации населения наблюдалась в Прибалтике. Скажем, в Эстонии на тысячу человек было 138 легковушек, а в Литве — 122.

Также много машин колесило по дорогам Грузии (96), Армении (91) и Латвии (89). А вот РСФСР сильно отставала от перечисленных республик: 60 легковых машин на тысячу человек — показатель не самый высокий. К слову, с таким же результатом на шестой строчке виртуального рейтинга держалась Туркмения.

В свою очередь, самым малочисленным парком тогда отличалась небольшая Молдавия, где было оформлено 170 000 машин. В этой советской республике было всего 40 автомобилей на каждую тысячу жителей! Впрочем, такая же обеспеченность легковушками была в Узбекистане и Таджикистане.

Кстати, во времена СССР широко применялась балльная система лишения «прав». И, как рассказывал портал «АвтоВзгляд», в МВД готовы восстановить этот принцип — проще говоря, ввести новую версию балльной системы изъятия водительских удостоверений.