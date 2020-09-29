Старые клячи в лихом угаре: как гонки на древних «Жигулях» влетают в «Копеечку»

В общем, вместо запаха бензина и жженных покрышек в воздухе, скорее, попахивало нафталином, а участники заезда больше походили на стиляг из 60-х, нежели на пилотов гоночных машин.
В такую атмосферу окунулся корреспондент портала «АвтоВзгляд», оказавшийся в роли штурмана на уникальном ралли «Жигулей». Дело в том, что в этом году легендарная «Копейка», с которой, собственно, и началось масштабное развитие автомобильной индустрии СССР, празднует свой полувековой юбилей. И в честь этого события ГУМ совместно с АВТОВАЗом устроили гонку в стиле середины прошлого века.
К участию в заезде допускались только авто в аутентичной комплектации. По признанию пилота нашего экипажа, сейчас найти «прародителя» современной LADA в хорошем состоянии, на ходу и с полностью оригинальными запчастями довольно сложно. Да и стоить будет такой автомобиль немало, что практически сопоставимо с покупкой нового бюджетного седана.
В общем, приобретение и содержание «Копейки», запросто может влететь в хорошую копеечку. Впрочем, оно того стоит — о том, как старые «тазы валят боком» можете узнать, посмотрев наш видеосюжет.