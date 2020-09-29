Старые клячи в лихом угаре: как гонки на древних «Жигулях» влетают в «Копеечку»

К участию в заезде допускались только авто в аутентичной комплектации. По признанию пилота нашего экипажа, сейчас найти «прародителя» современной LADA в хорошем состоянии, на ходу и с полностью оригинальными запчастями довольно сложно. Да и стоить будет такой автомобиль немало, что практически сопоставимо с покупкой нового бюджетного седана.

В общем, приобретение и содержание «Копейки», запросто может влететь в хорошую копеечку. Впрочем, оно того стоит — о том, как старые «тазы валят боком» можете узнать, посмотрев наш видеосюжет.