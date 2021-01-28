Jaguar возобновил выпуск модели C-Type 70-летней давности

Чтобы возобновить производство легендарного авто, британцы достали из архивов чертежи 70-летней давности, а заодно оцифровали одну из сохранившихся машин: чтобы уж точно «новодел» ничем не отличался от оригинала. При такой дотошности Jaguar C-Type 2022 года выпуска наверняка будет стоить несколько сотен тысяч английских фунтов, но точная сумма будет названа позже.

Под капотом «ретроновинки» будет упрятан рядный шестицилиндровый мотор объемом 3,4 литра и мощностью 223 л. с. Из опций клиенту предложат дюжину цветов кузова, восемь вариантов оформления интерьера и несколько мелочей вроде логотипа на капоте.

Кстати, вскоре Jaguar Land Rover перестанет выпускать автомобили из стали и алюминия, так как компания занялась разработкой легких композитных материалов. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», развитие этого направления поможет в будущем увеличить запас хода, производительность и динамику электрокаров.