Дизайнер представил новое поколение «колобка» ПАЗ-672

Внедорожный «пазик» — отнюдь не первая работа Романа Прядько. До этого он представил второе поколение «Москвича-2140». По итогу вышел классический трехобъемный седан, образ которого буквально соткан из ностальгических ретромотивов.

Также дизайнер создал несколько рендеров, каким могло бы получиться современное прочтение легендарного «горбатого», доживи он до наших дней. По замыслу разработчика, в своей реинкарнации «Запорожец» станет представителем класса «В», так как его длина — 3825 мм.

Что касается свежей иллюстрации на тему ПАЗ-672, то художник попробовал сделать автобус-внедорожник, который возил бы людей по самым убитым «направлениям» страны. При этом машина получила внедорожные колеса, эффектный обвес и встроенную лебедку.

Разумеется, конвейерного воплощения нарисованной машины не предвидится, ведь сейчас ПАЗ выпускает совсем другие модели. Поэтому остается лишь ностальгировать по тем временам, когда «колобки», как прозвал эту модель народ, были новыми…

Вообще, советская культура взаимодействия с автомобилем все чаще и дальше удаляется от реальности, оставаясь лишь на страницах и экранах. Многие ее элементы действительно потеряли свою актуальность, а некоторые вполне уместны и сегодня. Более того, они будут жизненны и завтра.

Именно ими и отличаются два близких, но в тоже время непохожих термина: водитель и шофер. Подробнее — на портале «АвтоВзгляд».