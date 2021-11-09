Найдена «Волга», простоявшая в гараже почти 40 лет

«Капсулу времени» нашел профессиональный охотник за подобными редкостями, что скрывается за ником Roma-Urraco. По его словам, нынешний хозяин машины не планирует продавать рараитет, так как хочет завещать его сыну как семейную реликвию.

В свое время этот ГАЗ-24 можно было обменять на пару квартир в Кишиневе, вспоминает владелец без преувеличения уникальной «Волги».

«Двадцать четверка» постоянно хранится в гараже — ее лишь изредяка выгоняют из помещения, чтобы «размять суставы». Все детали — полностью оригинальные, разве что до наших дней не сохранился родной аккумулятор, вместо которого сейчас стоит современная батарея.

Между тем, 13 октября в Нижнем Новгороде на 85-м году жизни скончался ведущий конструктор 24-й «Волги» Владимир Борисович Реутов. О выдающемся инженере и легендарной уже машине рассказывает эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН.