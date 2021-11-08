Почему на Кавказе не любят дизельные автомобили

Разбитые дороги и перепады высот, резкие изгибы и краткосрочные возможности для обгона — здесь, на Кавказе, крутящий момент явно превалирует над лошадиными силами, а подхват важнее скорости. Но местные парни все равно предпочитают бензин, а не дизель. Почему, ведь казалось бы все и каждый должны рукоплескать тяжелому топливу? Но ситуация прямо противоположная.
Можно было бы свести разговор к бедности: мол, живут небогато, оттого львиная доля транспортных средств промаркированы ладьей, а в Тольятти, как известно, дизеля нет и не предвидится. В этом есть доля правды, но промелькнет то тут, то там дорогущий японский или немецкий внедорожник, и он тоже окажется бензиновым. Видать, вопрос кроется не только в области доход/расход.
Хотя, как оказалось, все же в ней, родимой. На Кавказе, несмотря на крайне малое количество газовых АЗС, абсолютное большинство автомобилей передвигаются именно на «голубом топливе». Да, заливают немножко бензина на прогрев да на сложный горный участок, а все остальное время передвигаются исключительно на газе. Причем, на метане, том «горючем», которое поставляется в дома через самую обыкновенную желтую трубу! Газификация региона — завидная, если не сказать повсеместная, кизяком и дровами давно никто не топит, а характерная топливная аппаратура подходит практически к каждому домохозяйству.
К газу здесь привыкли, научились им безопасно, правильно пользоваться и пошли дальше. На большую семью вскладчину покупают компрессор, который позволяет заправлять автомобильный бак прямо из трубы. Требуется определенные знания и ловкость, гарантирующие безопасность да эффективность процесса, но и платить в таком случае приходится один раз в месяц — по квиточку — и платить намного меньше, чем на заправочной станции.
Считайте сами: на заправке за кубометр попросят 19,98 рублей, а за домашнее использование в Дагестане, например, платят 5,71 рублей за тот же самый «куб». Почувствуйте разницу! Тут уже и стоимость «домашнего» заправочного компллекса в 250 000 рублей не выглядит такой уж внушительной: пятнадцать тысяч кубометров — и все окупилось. Полтора-два года, а то и быстрее.
Вот, где зарыта повсеместная любовь к бензиновым автомобилям: моторы намного проще в обслуживании, а горючее — в четыре раза дешевле, если подойти к вопросу с умом и смекалкой. Какое уж тут тяжелое топливо, которое стоит уже более 50 рублей за литр.