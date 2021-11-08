Почему на Кавказе не любят дизельные автомобили

Разбитые дороги и перепады высот, резкие изгибы и краткосрочные возможности для обгона — здесь, на Кавказе, крутящий момент явно превалирует над лошадиными силами, а подхват важнее скорости. Но местные парни все равно предпочитают бензин, а не дизель. Почему, ведь казалось бы все и каждый должны рукоплескать тяжелому топливу? Но ситуация прямо противоположная.

Можно было бы свести разговор к бедности: мол, живут небогато, оттого львиная доля транспортных средств промаркированы ладьей, а в Тольятти, как известно, дизеля нет и не предвидится. В этом есть доля правды, но промелькнет то тут, то там дорогущий японский или немецкий внедорожник, и он тоже окажется бензиновым. Видать, вопрос кроется не только в области доход/расход.

Хотя, как оказалось, все же в ней, родимой. На Кавказе, несмотря на крайне малое количество газовых АЗС, абсолютное большинство автомобилей передвигаются именно на «голубом топливе». Да, заливают немножко бензина на прогрев да на сложный горный участок, а все остальное время передвигаются исключительно на газе. Причем, на метане, том «горючем», которое поставляется в дома через самую обыкновенную желтую трубу! Газификация региона — завидная, если не сказать повсеместная, кизяком и дровами давно никто не топит, а характерная топливная аппаратура подходит практически к каждому домохозяйству.