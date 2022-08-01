Как советские «Жигули» и «Волги» соперничают с иномарками

Ралли стартовало из Парка Горького, где перед выездом на маршрут прошла выставка участников. Тут «Волги», «Жигули» и «Москвичи» стояли рядом с Porsche, Ferrari и BMW. Внешне, кстати, отечественные автомобили не уступали именитым представителям мирового автопрома.

Сам маршрут занял несколько часов и прошел через исторический центр с заездом на заправку Роснефть. Это — генеральный спонсор соревнований. После пит-стопа на АЗС, участники продолжили гонку. Кстати, в ретро-ралли скоростные характеристики машин абсолютно не востребованы. Здесь важнее четкая работа экипажа, знание города и точная настройка приборов по которым идет учет времени. Финишировали экипажи в усадьбе Дурасова девятнадцатого века, что в парке Люблино. Там же прошло награждение и торжественная часть. Cмотрите самые интересные моменты ралли в фоторепортаже портала «АвтоВзгляд».