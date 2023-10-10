В Казани продают «Запорожец», простоявший в гараже 30 лет

«Капсула времени» с 1992 года успела проехать всего 254 километра. Забытый на 30 лет «Запорожец» остался в аутентичном состоянии, хотя на кузове, как отмечает продавец, имеются незначительные дефекты — на фотографиях видно вмятину на правой двери. ЗАЗ−968МД представляет собой модификацию автомобиля для водителя без одной ноги. Управление тормозами реализовано с помощью рычага на центральном тоннеле, а переключение передач — подрулевыми лепестками.

Продавец также подчеркивает отсутствие проблем с документами — он является первым и единственным владельцем «Запорожца». Заднеприводный ЗАЗ−968МД оснащен 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 40 лошадиных сил и четырехступенчатой механической коробкой. Приобрести эту редкую находку можно за 299 999 рублей.