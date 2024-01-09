В Ялте нашли раритетный Chevrolet из американского посольства

Как сообщает продавец, черный внедорожник в 1975 году был куплен посольством США в Ленинграде, а всего через год дипломаты продали его частнику, который поставил машину на учет в Северной столице и получил «жирные», подчеркивается в объявлении, номера — 19—91. Владелец особо отмечает, что с переоформлением автомобиля на советских черных регзнаках никаких проблем не возникнет, и их даже можно оставить новому хозяину.

В 1981 году Тrаvеlall 110 вместе с владельцем перебрался из хмурого Ленинграда в солнечную Ялту, где и катался до 1993 года, пока у вездехода не залегли кольца в ДВС. Все остальное время до 2018 года он провел «на пеньках», указано в объявлении.

Все агрегаты у внедорожника родные — 5,0-литровый бензиновый V8, 3-ступенчатая механическая коробка и мосты. Intеrnаtiоnal по-прежнему полностью укомплектован, сохранились все ключи и даже оригинальный американский мануал. На одометре машины — 131 000 км. Все квитанции за ремонт и техосмотр Тrаvеlall 110 из Ленинграда и Ялты также прилагаются. За этот раритет хозяин рассчитывает выручить ровно миллион рублей.