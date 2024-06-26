В России продают редкий послевоенный Mercedes-Benz

Среди предложенных на вторичном рынке Mercedes-Benz с пробегом нашелся весьма интересный вариант. В России продают редкий Mercedes-Benz Typ 300 эпохи 60-ых годов прошлого века, который был выпущен тиражом чуть более 3000 экземпляров.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных классифайдов объявление о продаже Mercedes-Benz 300d (W189), выпускавшийся с 1957 по 1962 годы. За это время было сделано 3073 единицы элегантных седанов, один из которых оказался в России и сейчас ищет нового владельца. И это отличный вариант как для пополнения личной автоколлекции, так и в виде объекта для инвестиций.

Черный седан с пробегом 37 000 км оснащен 185-сильным 3-литровым мотором в сочетании с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач. «Мерседес» в Москву приехал из США, полностью растаможен и не имеет никаких юридических ограничений. Машина 1960 года выпуска предлагается желающим за 10 000 000 рублей, что за редкий автомобиль в оригинальном состоянии после профессиональной реставрации не так и много.