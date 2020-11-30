Из аккаунтов каршеринга вычистят недобросовестных водителей

На самом деле, сайт ГИБДД уже сейчас позволяет проверить водительское удостоверение по номеру. Однако запрос надо делать вручную, что неудобно, когда водителей много. Поэтому система будет «прогонять» данные от компаний автоматически, вычисляя тех, у кого нет «прав». Более того, позднее новый сервис дополнят «надстройкой», которая сможет показывать не только статус удостоверения, но и количество нарушений, что числятся за водителем.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», пользователей каршеринга хотят приструнить из-за их часто сомнительного поведения. В столичной ГИБДД отмечают серьезный рост аварийности с участием автомобилей краткосрочной аренды: с января по сентябрь доля таких происшествий увеличилась с 4,3% до 5,3% (при этом общее количество аварий уменьшилось на 15%). Плюс инспекторы ГИБДД за этот же промежуток времени выявили более 61 000 нарушений, совершенных «рулевыми» каршеринговых авто.

И еще. Зная, как наши соотечественники ездят на чужих машинах, многие опасаются покупать авто, списанные из каршеринга. Мы разобрались, насколько опасно приобретать автомобиль, поработавший в сервисе краткосрочной аренды.