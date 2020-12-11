Действие просроченных водительских прав снова решили продлить

Дмитрий Медведев, проводя видеоконференцию, получил просьбу: одна из участниц попросила, чтобы разрешение не переоформлять просроченные водительские права продлили до 1 июля 2021 года. В ответ глава правящей партии пообещал не только обратить на эту проблему внимание МВД, но даже «позвонить министру». А это значит, что, скорее всего, нас ждет продление моратория.

Еще одна хорошая новость — Министерство здравоохранения снова перенесло вступление в силу нового порядка медосвидетельствования граждан при получении ВУ.

В первом варианте новой методики освидетельствования водителей предлагалось отправлять на дорогой (5000—6000 рублей) анализ крови, показывающий уровень содержания в ней карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Считается, что превышение этого вещества указывает на алкоголика.