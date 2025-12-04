Столичные водители начали реже выезжать за стоп-линию

С начала текущего года при помощи комплексов фото- и видеофиксации, которые встречаются в Москве чуть ли не на каждом углу, удалось установить, что столичные автомобилисты 119 тыс. раз выезжали за стоп-линию или аналогичный знак, выкатываясь под запрещающий сигнал светофора. За год таких нарушений стало на 20% меньше, а в местах установки камер — так и вовсе на 30%.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил московский дептранс. Его специалисты напомнили, что нарушения ПДД неустанно отслеживают камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Если на каком-то определенном участке водители становятся более дисциплинированными, комплексы перебрасывают в более проблемные локации, нуждающиеся в усиленном контроле. В результате до 20% камер в Первопрестольной мигрирует каждый год.

В 2025-м московские водители чаще всего нарушали ПДД на дублере Новорязанского шоссе, улице Барышиха и в 3-м Нижнелихоборском проезде. Количество выездов за стоп-линию сократилось на четверть на Рябиновой в районе дома номер 20 и еще на 22% на Липецкой в районе 10-го дома. В случае улицы Логвиненко и Зеленограда речь идет о 10%.

Напомним, на сегодняшний день выезд за стоп-линию или знак «Стоп» карается штрафом в размере от 750 до 800 рублей.

