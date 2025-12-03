Эксперты рассказали, как камеры снижают риски получения инвалидности в ДТП

3 декабря во всем мире отмечается «Международный день инвалидов». Печальная, согласитесь, дата, в том числе и для нашей страны, ведь в России общее число этой категории граждан составляет более 11 млн человек — 7,6% от всего населения. И особенно обидно, что значительная часть из них стали инвалидами в результате дорожных аварий, хотя, что очень странно и тревожно, отдельной статистики по таким случаям в РФ не ведется. Но как бы то не было, все эти люди требуют особого к себе внимания общества. В том числе и в вопросах создания доступной среды. И государство, пусть и явно недостаточно, но стремится создавать условия, которые делают передвижение наших соотечественников с ограниченными возможностями инвалидов более удобным и безопасным для всех. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как эти вопросы решают некоторые регионы.

Для людей с инвалидностью обычная поездка к врачу, в МФЦ или к родственникам — задача непростая. В Подмосковье, например, где проживает более 435 700 инвалидов, действует социальное такси, оборудованное специальными подъемниками для колясок и другими средствами адаптации (к примеру. синтезатором речи для незрячих, устройством для общения с водителем через текстовые сообщения для глухонемых). Кроме того, в машину можно взять с собой собаку-поводыря.

Специально для маломобильных граждан адаптируются городские объекты: парковочные места и бордюры, дверные пороги, поручни и пандусы в подъездах, уличные тротуары, разметку и светофоры на переходах, разноуровневые подземные переходы. Кроме того, инвалиды пользуются бесплатным проездом в общественном транспорте, который также становится все более удобным для людей с ограниченными возможностями. А те из них, кто владеет собственными «колесами, получают льготы на транспортный налог и компенсацию половины стоимости ОСАГО.

— В Московской области установлено больше тысячи светофоров со специальной кнопкой вызова и более 300 со звуковым сигналом. На парковках по нормативным требованиям не менее 10% мест выделено для людей с инвалидностью. Автовокзалы, автобусы и поезда также оборудуются под маломобильных граждан, чтобы поездка для них была комфортнее, — говорит министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Фото Razmik Zackaryan/globallookpress.com

У каждого человека с инвалидностью своя трагическая история, но известно, что многие люди переходят в категорию «с ограниченными возможностями» после тяжелых аварий. А в России за первые 9 месяцев 2025 года произошло более 94 000 аварий, в которых было ранено 117 719 человек. И в этой связи можно и даже нужно напомнить, что безопасное вождение снижает риск получения инвалидности.

При этом, заметим, потенциально все нарушения ПДД могут спровоцировать аварию. Но одним из самых опасных считается превышение скорости. По данным Всемирной организации здравоохранения, это ключевой фактор риска, который увеличивает тяжесть последствий ДТП. Что подтверждается и российской статистикой: за девять месяцев 2025 года наибольшее число погибших в ДТП (2813 человек) зафиксировано в авариях из-за превышения скорости.

— Превышение скорости остается наиболее частым нарушением ПДД на дорогах Подмосковья. Однако за девять месяцев этого года количество таких случаев сократилось по сравнению с прошлым годом. Комплексы фото- и видеофиксации, которых в Московской области более 2000, дисциплинируют водителей и побуждают соблюдать правила, — комментирует ситуацию Александр Домбровский, заместитель генерального директора ГК «Урбантех». — Еще одно критичное нарушение безопасности — непристегнутый ремень. Именно он страхует от получения тяжелых травм. Сегодня соблюдение этого ПДД так же контролируют системы фото- и видеофиксации. Например, в Подмосковье — «Азимут 4». С начала 2025 года комплексывыявили порядка 979 000 случаев непристегнутых ремней у водителей и более 17 000 — у пассажиров...

Регионы России продолжают делать транспортную инфраструктуру удобной для всех граждан, а жизнь людей с ограниченными возможностями — максимально комфортной. Но главное — личный ежедневный вклад каждого водителя в повышение безопасности на дорогах. Будьте внимательны на дорогах. От этого зависят жизнь и здоровье ваши и других людей.