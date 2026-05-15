Минтранс призвал обновить дорожные камеры на ж/д переездах

Министерство транспорта предложило улучшить комплексы фото- и видеофиксации, установленные на железнодорожных переездах. В частности, их предлагают оборудовать техникой, которая способна выявлять нарушителей ПДД в автоматическом режиме.

Проект соответствующего документа опубликован на официальном сайте Минтранса. По словам его представителей, нововведения позволят снизить количество столкновений различных автомобилей с поездами. Это должно произойти благодаря своевременному пресечению подобных ситуаций и последующему привлечению виновных к административной ответственности. Последнее позволит реализовать фиксация необходимых данных.

Прежде всего ведомство призывает установить автоматические камеры на переезды, на которых уже случались ДТП. Такое решение позволит максимально эффективно использовать новое оборудование и одновременно сократить показатели аварийности.

