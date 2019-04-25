Пять признаков, что сотрудник ГИБДД хочет «развести» вас на деньги

Вызванный весенним теплом массовый «вылет» горожан за границы мегаполисов означает для сотрудников провинциальных ГИБДД старт «летней компании».

Не секрет, что «некоторые-отдельные» сотрудники, «кое-где-у-нас-порой» не просто надзирают за безопасностью на дорогах, но по тем или иным причинам стараются «развести» остановленного на трассе водителя на взятку или, хотя бы, на оформление протокола за какое-нибудь правонарушение.

Как определить, что инспектор ДПС хочет таким образом обойтись именно с вами. В праздничные и выходные дни дачного сезона сотрудники очень любят составлять лишенческие протоколы, отлавливая машины отдыхающих на дорожках между коттеджными поселками.

Когда служивый, остановивший вашу машину, настырно и неоднократно интересуется вашим самочувствием, так и этак принюхивается, имейте в виду: он нацелен на обнаружение «пьянки за рулем» любой ценой! А дальше — как пойдет.