Пять признаков, что сотрудник ГИБДД хочет «развести» вас на деньги

Не секрет, что автоинспекторы иной раз вынуждены выискивать нарушения ПДД, чтобы было чем отчитаться перед начальством о проделанной работе «по профилактике». Или в надежде «срубить копеечку» в виде взятки с автомобилиста.
Вызванный весенним теплом массовый «вылет» горожан за границы мегаполисов означает для сотрудников провинциальных ГИБДД старт «летней компании».
Не секрет, что «некоторые-отдельные» сотрудники, «кое-где-у-нас-порой» не просто надзирают за безопасностью на дорогах, но по тем или иным причинам стараются «развести» остановленного на трассе водителя на взятку или, хотя бы, на оформление протокола за какое-нибудь правонарушение.
Как определить, что инспектор ДПС хочет таким образом обойтись именно с вами. В праздничные и выходные дни дачного сезона сотрудники очень любят составлять лишенческие протоколы, отлавливая машины отдыхающих на дорожках между коттеджными поселками.
Когда служивый, остановивший вашу машину, настырно и неоднократно интересуется вашим самочувствием, так и этак принюхивается, имейте в виду: он нацелен на обнаружение «пьянки за рулем» любой ценой! А дальше — как пойдет.
Если же дело дошло до медосвидетелствования, то нужно обращать внимание на то, как себя ведет при этом гаишник — что делает, и, самое главное чего не делает при этом.
Как только вы услышите, что он намерен отвезти вас на медосвидетельствование без оформления постановления об отстранении водителя (вас, то есть) от управления машиной знайте — тут дело нечисто! Без отстранения медосвидетельствования быть не может! Следовательно все это шоу либо вопиющее беззаконие, либо попытка «развода» вас на взятк!.
Третий возможный «маячок», говорящий, что сотрудник ДПС может от вас хотеть чего-то помимо законного интереса — его настырное желание обыскать вашу машину и вас лично. Эта процедура должна осуществляться исключительно при условии видеофиксации или в присутствии понятых. Ничего подобного не обеспечено — вам явно хотят подбросить что-то запрещенное, например наркотики или пару патронов. Чтобы потом вымогать взятку за незаведение уголовного дела.
Следующий признак «развода» — если вас остановил гибддшник на трассе и заявляет, что его напарник видел, как вы тремя (пятью, десятью — не важно) выехали на «встречку» через сплошную осевую линию. Это старый метод «дойки» проезжающих водителей, однако местами в глубинке им пытаются пользоваться.
Ну и, наконец, пятый признак, однозначно свидетельствующий о своекорыстных намерениях остановившего вас сотрудника ДПС, — это беседа о ваши нарушениях ПДД вне патрульной машины. Или в ней но при выключенном видеорегистраторе на «торпедо».
При всех вариантах «развода» водителю и всем пассажирам машины следует немедленно включать все устройства, способные записывать видео и фиксировать абсолютно все действия полицейских и водителя. Обычно это отрезвляет не в меру «шустрых» гибддшников.