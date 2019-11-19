ГИБДД получила нового начальника

duma.mos.ru
В течении последних полугода столичная дорожная полиция существовала под руководством исполняющего обязанности главы ГИБДД Москвы Юрия Дроганова. Теперь столичное управление получило полноценного начальника, без приставки «и. о.».

Полковник Юрий Дроганов назначен указом Президента на должность начальника управления ГИБДД Москвы. До последнего времени, начиная с весны текущего года, он командовал столичной дорожной полицией в качестве исполняющего обязанности ее руководителя.

Ранее он занимал должность заместителя начальника столичного главка ГАИ — генерал-майора Виктора Коваленко. Последний подал в отставку в апреле текущего года.

По одной из версий это произошло из-за серии ЧП на дорогах столицы и внутри ведомства. Однако ряд источников в системе ГИБДД РФ указывали, что истинной причиной ухода с должности предыдущего командира московского главка ведомства стали испорченные личные отношения с некоторыми функционерами федеральной ГИБДД.

Судя по тому, что полковник Юрий Дроганов из исполняющего обязанности превратился в полноценного руководителя ГИБДД Москвы, у него со старшими товарищами взаимопонимание налажено лучше.

ГИБДД, коррупция
19 ноября 2019
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