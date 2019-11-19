ГИБДД получила нового начальника

Полковник Юрий Дроганов назначен указом Президента на должность начальника управления ГИБДД Москвы. До последнего времени, начиная с весны текущего года, он командовал столичной дорожной полицией в качестве исполняющего обязанности ее руководителя.

Ранее он занимал должность заместителя начальника столичного главка ГАИ — генерал-майора Виктора Коваленко. Последний подал в отставку в апреле текущего года.

По одной из версий это произошло из-за серии ЧП на дорогах столицы и внутри ведомства. Однако ряд источников в системе ГИБДД РФ указывали, что истинной причиной ухода с должности предыдущего командира московского главка ведомства стали испорченные личные отношения с некоторыми функционерами федеральной ГИБДД.

Судя по тому, что полковник Юрий Дроганов из исполняющего обязанности превратился в полноценного руководителя ГИБДД Москвы, у него со старшими товарищами взаимопонимание налажено лучше.