Гаишника оштрафовали на 1 млн. за взятку в 30 000 рублей

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В Орловской области завершилось обвинительным приговором редчайшее в своем роде судебное дело — возбужденное по факту получения взятки сотрудником инспекции по исполнению наказания одного из местных отделов ГИБДД. Как лейтенант поплатился за жадность, рассказывает материал портала «АвтоВзгляд».

Райсуд Свердловского района Орловской области вынес приговор в отношении бывшего инспектора по исполнению наказания местного ОГИБДД. Уголовное дело в его отношении было возбуждено в начале лета прошлого года по части 3 статьи 290 УК РФ — взятка, полученная должностным лицом.

Тогда старший лейтенант полиции получил через посредника 30 000 рублей от водителя, сбившего пешехода. Служивый должен был за это освободить виновника аварии от ответственности.

Решением суда экс-сотрудник ГИБДД приговорен к штрафу в 1 млн. рублей. При том, что уголовная статья, в рамках которой его обвиняли, подразумевает, в том числе, и тюремное заключение на срок в 3—8 лет.

суд, ГИБДД, коррупция, уголовный кодекс
18 марта 2021
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