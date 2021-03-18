Гаишника оштрафовали на 1 млн. за взятку в 30 000 рублей

Райсуд Свердловского района Орловской области вынес приговор в отношении бывшего инспектора по исполнению наказания местного ОГИБДД. Уголовное дело в его отношении было возбуждено в начале лета прошлого года по части 3 статьи 290 УК РФ — взятка, полученная должностным лицом.

Тогда старший лейтенант полиции получил через посредника 30 000 рублей от водителя, сбившего пешехода. Служивый должен был за это освободить виновника аварии от ответственности.

Решением суда экс-сотрудник ГИБДД приговорен к штрафу в 1 млн. рублей. При том, что уголовная статья, в рамках которой его обвиняли, подразумевает, в том числе, и тюремное заключение на срок в 3—8 лет.