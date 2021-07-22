Ставропольский гаишник заявил, что золотой унитаз «достался ему просто так»

По версии следствия, в течение долгого времени полковник полиции Алексей Сафонов возглавлял преступную группу, члены которой выписывали пропуска для большегрузов за взятки. Общая сумма полученных средств составила более 19 000 000 рублей.

Теперь господину Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы, а с ним на скамью подсудимых, очевидно, пойдут и другие сотрудники ГИБДД. Во всяком случае, сейчас задержано около 40 сотрудников региональной инспекции, у которых сейчас проводятся обыски.

Любопытно, что ценитель роскошного образа жизни уверяет, что дом (и, соответственно, богатый интерьер) достались ему просто так, можно сказать, «в придачу к супруге», ведь все имущество оказалось записано на гражданскую жену гибддшника.

- Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал, — приводит РИА Новости слова Сафонова.

То есть золотые унитазы, мраморные стены и прочие излишества в стиле «хочу быть царицею морскою», оказывается, не доставляли никакого эстетического и морального удовольствия жильцу этого дома. И это, конечно, грустная новость…