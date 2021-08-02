Сочинская ГИБДД освоила новые способы «развода» приезжих водителей на деньги

В последнее время на черноморских курортах стало практически как в Москве: куда ни плюнь — попадешь в припаркованную прокатную «тачку». К таким машинам на дороге у сочинских гаишников особое внимание. Ведь в пользовательских соглашениях с клиентами каршеринговые компании прописывают порой штрафы в размере 100 000 рублей за езду в пьяном виде.

Получается, что «разводить на пьянку» гораздо интереснее не водителя личного авто, а рулевого каршеринговой «тачки»: он «ходит» не только под лишением «прав» и 30 000 рублями штрафа по КоАП. Ему, в случае чего, грозят куда более суровые финансовые проблемы со стороны компании-владельца прокатной машины.

Вот и не пропускают теперь патрули ГИБДД проезжающие мимо «каршеринги». С энтузиазмом тормозят и начинают стандартную процедуру: «как себя чувствуете?», «сколько выпили вчера?», «давайте дунем в трубочку» — и все в таком духе. Тем более, что граждане в погонах прекрасно знают, что каждая минута общения с сотрудником полиции для водителя каршерингового авто — лишняя «копеечка», списываемая с его cчета. А уж освидетельствование на предмет алкоголя можно растянуть на полчаса! В условиях такого финансового прессинга многие «каршероводы» ломаются и добровольно жертвуют тысячу-другую рублей в «фонд голодающего гаишника».