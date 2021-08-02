Сочинская ГИБДД освоила новые способы «развода» приезжих водителей на деньги

В последнее время на черноморских курортах стало практически как в Москве: куда ни плюнь — попадешь в припаркованную прокатную «тачку». К таким машинам на дороге у сочинских гаишников особое внимание. Ведь в пользовательских соглашениях с клиентами каршеринговые компании прописывают порой штрафы в размере 100 000 рублей за езду в пьяном виде.
Получается, что «разводить на пьянку» гораздо интереснее не водителя личного авто, а рулевого каршеринговой «тачки»: он «ходит» не только под лишением «прав» и 30 000 рублями штрафа по КоАП. Ему, в случае чего, грозят куда более суровые финансовые проблемы со стороны компании-владельца прокатной машины.
Вот и не пропускают теперь патрули ГИБДД проезжающие мимо «каршеринги». С энтузиазмом тормозят и начинают стандартную процедуру: «как себя чувствуете?», «сколько выпили вчера?», «давайте дунем в трубочку» — и все в таком духе. Тем более, что граждане в погонах прекрасно знают, что каждая минута общения с сотрудником полиции для водителя каршерингового авто — лишняя «копеечка», списываемая с его cчета. А уж освидетельствование на предмет алкоголя можно растянуть на полчаса! В условиях такого финансового прессинга многие «каршероводы» ломаются и добровольно жертвуют тысячу-другую рублей в «фонд голодающего гаишника».
Второй вариант популярного в этом сезоне «развода» касается владельцев собственных машин, прибывших к морю из других регионов страны. «Развод» происходит следующим образом. Патруль ГИБДД останавливает для проверки документов машину популярной модели типа Hyundai Solaris или Toyota Camry с «иногородними» госномерами. Водителя просят поднять капот. Гаишник глубокомысленно туда смотрит и потом заявляет, что VIN-номер автомобиля «носит признаки подделки».
И якобы на этом основании сотрудники обязаны машину задержать для проведения криминалистической экспертизы. А семейство, ехавшее на ней в отпуск, может отправляться на все четыре стороны. Разумеется, поставленный перед такой перспективой «отдыха», автовладелец моментально соглашается на первый же намек на взятку со стороны сотрудника ГИБДД.
Третий сценарий быстро и эффективно «настричь» кучу денег с автомобилистов применяется сочинскими гаишниками на небольших городских улицах, где во время туристического сезона наблюдается достаточно интенсивное движение. Главное условие — наличие прерывистой осевой линии, в каком-то месте переходящей в сплошную. Тут-то и паркуется подставная машина: еще напротив пунктирной линии, но так, чтобы для ее объезда проезжающему транспорту приходилось пересекать сплошную.
Экипаж ГИБДД устраивается в непосредственной близости от этой ловушки. И получает возможность тормозить на предмет «выезда на встречку» всех, кто проезжает по улице. Местные водители прекрасно осведомлены о местах подобных «засад» и, как правило, не попадаются на эту примитивную, но действенную «удочку». А приезжие-отпускники массово становятся жертвами вымогательства.
Напомним, что некоторое время назад в Краснодарском крае задержали целую банду сотрудников придорожной полиции, которые массово «доили» водителей. А недавно подобный скандал разразился и в ГИБДД Ставрополя. Интересно, произойдет ли хоть когда-нибудь что-то подобное в Сочи, где из года в год работники полосатой палки «доят» водителей-отпускников?