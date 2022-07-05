К начальнику ГИБДД Санкт-Петербурга пришли с обысками

По данным портала 47news, обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»), возбужденного в 2020 году. Тогда оперативники изъяли документы из одиннадцати коммерческих МРЭО (есть в Питере и такие, работающие с ГАИ вполне официально по договору оказания услуг).

В материалах дела фигурирует «Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти». По мнению следствия, в эту организацию поступали взносы от коммерческих структур, которые не всегда были сделаны добровольно. Издание называет инициатором создания фонда бизнесмена Дмитрия Михальченко, экс-руководителя холдинга «Форум». В конце июня его приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн. рублей по делу о хищениях при строительстве объектов резиденции Президента РФ в Ново-Огарево.

В свою очередь, как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, руководство ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области давно добивалось снятия с должности начальника питерской ГИБДД генерал-майора Семенова. Прошлой осенью тот даже написал рапорт об увольнении, однако исполнение документа было приостановлено (у генерала, якобы, нашлись высокопоставленные покровители).