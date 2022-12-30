Почему российские водители практически никогда не обжалуют штрафы ГИБДД

Сколько штрафов в год получают россияне? Десятки миллионов! Одно только Подмосковье «привозит» ежегодно восьмизначное количество постановлений. Неужели все — по делу? А как же знаменитый плюшевый кот на пассажирском сиденьи, которого не пристегнули, или «Газель», умудрившаяся превысить, перемещаясь в пространстве на эвакуаторе?

Короче говоря, какой бы сверхсовременной и умной не была «Паутина» — федеральная сеть, в которую входят все отечественные комплексы фото- и видеофиксации — но и на нее бывает проруха. Да и штрафы-то в итоге все равно выписывают живые люди, причем просматривая более тысячи предполагаемых нарушений в день. Естественно, что тут для «человеческого фактора» полное раздолье.

Однако нажать кнопку «обжаловать», которая находится в непосредственной близости от информации о штрафе на портале госуслуг, почему-то никто не торопится. Операторы камер фото- и видеофиксации честно говорят, что опротестовывают единицы постановлений, ноль с большим количеством цифр после запятой, если в процентном соотношении. Неужто мы в России так верим системе? Или просто лень этим заниматься и проще заплатить?