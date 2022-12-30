Почему российские водители практически никогда не обжалуют штрафы ГИБДД

Сколько штрафов в год получают россияне? Десятки миллионов! Одно только Подмосковье «привозит» ежегодно восьмизначное количество постановлений. Неужели все — по делу? А как же знаменитый плюшевый кот на пассажирском сиденьи, которого не пристегнули, или «Газель», умудрившаяся превысить, перемещаясь в пространстве на эвакуаторе?
Короче говоря, какой бы сверхсовременной и умной не была «Паутина» — федеральная сеть, в которую входят все отечественные комплексы фото- и видеофиксации — но и на нее бывает проруха. Да и штрафы-то в итоге все равно выписывают живые люди, причем просматривая более тысячи предполагаемых нарушений в день. Естественно, что тут для «человеческого фактора» полное раздолье.
Однако нажать кнопку «обжаловать», которая находится в непосредственной близости от информации о штрафе на портале госуслуг, почему-то никто не торопится. Операторы камер фото- и видеофиксации честно говорят, что опротестовывают единицы постановлений, ноль с большим количеством цифр после запятой, если в процентном соотношении. Неужто мы в России так верим системе? Или просто лень этим заниматься и проще заплатить?
Чего-чего, а системам у нас верить не принято. Какой бы она, система, ни была, мы ей все косточки на кухне перемоем, трижды проклянем и даже поднимем «за упокой». Дважды, чтобы число четное было. Но на этом — все. Пойти разбираться никто так и не соберется. Генная память подсказывает, что нельзя обыграть того, кто раздает. Крякнем, охнем и — в «Сбер». Однако штраф за нарушение ПДД — не тот случай.
Во-первых, идти никуда и не надо: все обжалования делаются на экране монитора, который, в случай особого революционного настроения, можно буравить взглядом, даже сидя на «фарфоровом экспрессе». Во-вторых, если нет качественного фото, на котором нарушение видно, а номер авто четко различим, то предписание будет сразу же удалено за отсутствием доказательств. Третий пункт — человеческая ошибка. Ну раз таковая имеется и сомневаться не приходится — так отчего бы не «ткнуть носом»? Времена почтовых отправлений с описанием вложения прошли. Все делается через интернет, просто и понятно!
Есть и еще один веский довод требовать и обжаловать: чем больше приходит обжалований, тем быстрее система учится, тем скорее начнет самостоятельно, без участия оператора, определять ошибки и отбраковывать их. Сократится «человеческий фактор». Да, «Паутина» уже сейчас умеет делать первичный отбор, но пока данных не хватает, искусственный интеллект требует обучения. А для этого нужно писать протесты, обжаловать штрафы и не отмахивать, мол, дешевле раскошелиться. Иначе будем платить за чужие ошибки еще много лет.