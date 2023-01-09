Осмотр или досмотр машины: что безопаснее для водителя

Каждый из нас рано или поздно, но вынужден общаться с сотрудниками ДПС. И далеко не всегда эти контакты могут быть безобидными. Даже если вы ничего не нарушили и документы в порядке, это вовсе не означает, что нет поводов для волнения. Если после первичной проверки инспектор начинает задавать странные вопросы, это сразу должно стать тревожным сигналом. Ведь явно начинает происходить что-то не то.

С автором этих строк произошла интересная ситуация. Перед Новым годом инспектор остановил мой автомобиль для проверки документов. Причем, очень странно представившись. Началось с того, что он разборчиво и громко сообщил о том, что он инспектор какого-то там полка ДПС, после чего перешел на исчезающие тихий шепот и до звания и фамилии уже не дошел. Да и документы вашего корреспондента его особенно не интересовали. Мельком взглянув на них, он внезапно поинтересовался, а не хочу ли я добровольно предоставить свой автомобиль для осмотра? На резонный вопрос, на каком основании я должен это сделать, служивый стал туманно рассуждать о каких-то внутренних инструкциях, позволяющих ему провести эту процедуру.

При этом старательно намекал, что и я отказаться от этого не имею ни прав, ни возможностей. Правда, лукавое лицо придорожного офицера вызвало у меня некоторые сомнения. Машина большая, инспекторов аж целых три, а я всего один. Уследить за их действиями — совсем непросто. И даже факт видеофиксации с нагрудной камеры полицейского, не гарантирует противоправных действий с его стороны. Достаточно незаметно положить в автомобиль какой-нибудь пакетик или что-то подобное — и у меня сразу возникают очень серьезные проблемы. Все эти мысли очень быстро покрутились в моей голове и я принял решение. Очень простое.