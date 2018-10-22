Пьяным водителям-убийцам облегчили возврат «прав»

Стали известны подробности постановления Правительства РФ №1210, вступившего в силу 20 октября. В нем содержатся изменения в правила возврата водительского удостоверения после того как истечет срок лишения «прав». Самое главное в нем — трогательная забота властей об удобствах водителей, в пьяном виде устроивших ДТП в котором погибли или были покалечены люди, то есть те, кто был судим по статье 264 УК РФ.

До последнего времени, чтобы восстановить свои водительские права, им требовалось предоставить в орган ГИБДД медицинскую справку — с отметками всех положенных врачей, включая нарколога и психиатра. А теперь им этого делать не нужно. При том, что граждане, оставшиеся без «прав» просто за пьянку за рулем или отказ от медосвидетельствования — в той же самой ситуации медсправку предоставлять обязаны как и раньше.

А всем «лишенцам» в ходе обязательной проверки теоретических водительских знаний при возврате «прав» в ГИБДД не нужно теперь отвечать на вопросы об устройстве автомобиля, оказании первой медпомощи, и т. п. В их экзаменационных билетах будут лишь одни лишь вопросы на знание ПДД.