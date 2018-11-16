50-процентную скидку хотят распространить на штраф за неоплату парковки

MK
Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава думского Комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложили председателю Мосгордумы Алексею Шапошникову рассмотреть вопрос о введении в Москве 50%-й скидки водителям в случае досрочного погашения штрафа за неоплаченную парковку.
Максим Строкер

По мнению парламентариев, такая норма давно содержится в федеральном Кодексе об административных правонарушениях, однако на Москву и городской КоАП она не распространяется. Депутаты в своем обращении констатируют, что зоны платной парковки в столице постоянно расширяются, а сумма штрафа за неоплату парковочного места составляет немалые 2500 рублей.

—Оспаривание штрафа — процесс долгий и в большинстве случаев безнадежный: согласно статистике, успешным оказывается лишь каждый 20-й случай несогласия автовладельца с наложенным взысканием. Поэтому мы считаем необходимым привести нормы КоАП Москвы в соответствие с нормами КоАП РФ, — считает депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

В своем обращении в Мосгордуму депутаты указывают, что реализация данной инициативы позволит повысить оперативность оплаты штрафов за нарушения правил парковки и снизит сохраняющуюся социальную напряженность.

автоправо, парковка, штрафы, ПДД, госдума, КоАП, платная парковка
16 ноября 2018
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