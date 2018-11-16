50-процентную скидку хотят распространить на штраф за неоплату парковки

По мнению парламентариев, такая норма давно содержится в федеральном Кодексе об административных правонарушениях, однако на Москву и городской КоАП она не распространяется. Депутаты в своем обращении констатируют, что зоны платной парковки в столице постоянно расширяются, а сумма штрафа за неоплату парковочного места составляет немалые 2500 рублей.

—Оспаривание штрафа — процесс долгий и в большинстве случаев безнадежный: согласно статистике, успешным оказывается лишь каждый 20-й случай несогласия автовладельца с наложенным взысканием. Поэтому мы считаем необходимым привести нормы КоАП Москвы в соответствие с нормами КоАП РФ, — считает депутат от ЛДПР Ярослав Нилов.

В своем обращении в Мосгордуму депутаты указывают, что реализация данной инициативы позволит повысить оперативность оплаты штрафов за нарушения правил парковки и снизит сохраняющуюся социальную напряженность.