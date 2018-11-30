Власти придумали, как нажиться на «красивых номерах»

На данный момент речь идет о трех возможных алгоритмах госторговли «красивыми номерами».

По первому из них абсолютно все буквенно-циферные комбинации будут выставляться на открытую продажу, покупатели станут делать ставки на приглянувшиеся варианты.

Второй метод предполагает выставлять на интернет-аукцион только «красивые» номера.

В качестве третьего способа торговли такими регистрационными знаками предлагается предоставление возможности покупателю просто заказать в ГИБДД интересующую его комбинацию за ту или иную цену.

Заметим, что ни одна из предлагаемых схем не в состоянии остановить полулегальную торговлю «красивыми номерами», процветающую сейчас в интернете. На данный момент там можно приобрести практически любую буквенно-циферную комбинацию, какую только пожелаешь по ценам от 10 000 до 3 миллионов рублей — в зависимости от ее «крутости».

Продаются такие «номера» не сами по себе, а «в комплекте» с какой-нибудь легковушкой-развалюхой, за которой они числятся в ГИБДД. По этой причине разрабатываемый МВД и Минэком механизм никак не затронет этот вид бизнеса, поскольку касается, преимущественно, лишь тех госноменров, которые присваиваются впервые.