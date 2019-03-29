Как проверить штраф ГИБДД по номеру машины через SMS

«Пробить» машину по штрафной базе ГИБДД можно даже в случае, когда нет доступа в интернет. Причем с обычного мобильного телефона.

Что нужно? Первое — иметь под рукой номер, на который потребуется отправить сообщение. Подобных SMS-сервисов предостаточно: ваш любимый «поисковик» — в помощь. Да, запишите заветные цифры в памяти «мобильника» заблаговременно.

Второе — необходимо располагать информацией об автомобиле. Одни сервисы просят номер свидетельства транспортного средства, другие позволяют узнать о штрафах по номеру водительского удостоверения конкретного шофера, а третьи так вообще запрашивают лишь регистрационный знак автомобиля. Иначе говоря, о наличии дорожных прегрешений получится узнать не только у себя, но и у соседа.

Правда, в соответствии с требованиями ФЗ №115 нужно будет дать согласие на обработку персональных данных.