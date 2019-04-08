ГИБДД составила список самых аварийных регионов России

Столица названа местом, где в России чаще всего происходят аварии. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД за 2018 год. В прошлом году на дорогах мегаполиса случилось более 9 000 аварий. С заметным отрывом от Москвы следует Краснодарский край с более чем 7000 происшествий. Северная Столица оказалась на третьем месте, где зафиксировано без малого 6500 ДТП.

Меньше всего дорожных происшествий зафиксировано в Чукотском и Ненецком округах — по 32. Что же касается человеческих жертв дорожных авариях, то тут лидирует Краснодарский край, где за прошлый год погибло более 1000 человек. Чуть меньше жертв аварий зафиксировано с Подмосковье — менее тысячи за год.

На третьем месте — Ростовская область с 550-ю жертвами ДТП. Всего в России за 2018 год погибло на дорогах более 18 000 человек.

Большинство ДТП, по данным ГИБДД, произошло по вине водителей из-за несоблюдения очередности проезда перекрестков и нарушения правил проезда пешеходных переходов. Вообще же, наезд на пешехода и столкновение машин занимают лидирующее место среди всех видов аварий.