Попавших в аварию водителей заставят пересдавать экзамены в ГАИ

И даже более того: водители-аварийщики, по мысли служивых, должны будут не просто пересдавать экзамены, но и заново проходить обучение в автошколе. И если учесть, что сегодня, в зависимости от региона, эта услуга стоит 20 000—40 000 рублей, это дополнительное наказание сильно ударит по кошельку сотен тысяч автовладельцев.

Правда, на первом этапе очередной «реформы» на переэкзаменовку хотят отправлять не всех, а только водителей со стажем до двух лет. Остальные смогут биться без опаски вновь посетить автокурсы и экзаменационные подразделения ГИБДД:

– Мы думаем о возможности отправлять на переобучение водителей, которые попадут в ДТП в первые два года с момента получения прав, — заявил Николай Гиляков.

Правда, какой смысл в подобном переобучении — не рассказал. Как, впрочем, не объяснил, чем отличается опытный водитель, не справившийся с управлением и устроивший ДТП от новичка, попавшего в схожую ситуацию. Из чего можно сделать вывод, что после аварийных новичков в автошколы и на переэкзаменовку начнут загонять всех без исключения аварийных рулевых. А на начинающих водителях только обкатают методику и процедуру.