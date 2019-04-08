Попавших в аварию водителей заставят пересдавать экзамены в ГАИ

Фото svopi.ru
Очередную засаду для водителей готовит ГИБДД. По мнению ее специалистов, водителей, попавших даже в мелкое ДТП, надо направлять на переэкзаменовку. Об этом сегодня заявил представитель отдела организации регистрационной и экзаменационной деятельности ГУ ОБДД МВД РФ полковник полиции Николай Гиляков.
Ефим Розкин

И даже более того: водители-аварийщики, по мысли служивых, должны будут не просто пересдавать экзамены, но и заново проходить обучение в автошколе. И если учесть, что сегодня, в зависимости от региона, эта услуга стоит 20 000—40 000 рублей, это дополнительное наказание сильно ударит по кошельку сотен тысяч автовладельцев.

Правда, на первом этапе очередной «реформы» на переэкзаменовку хотят отправлять не всех, а только водителей со стажем до двух лет. Остальные смогут биться без опаски вновь посетить автокурсы и экзаменационные подразделения ГИБДД:

– Мы думаем о возможности отправлять на переобучение водителей, которые попадут в ДТП в первые два года с момента получения прав, — заявил Николай Гиляков.

Правда, какой смысл в подобном переобучении — не рассказал. Как, впрочем, не объяснил, чем отличается опытный водитель, не справившийся с управлением и устроивший ДТП от новичка, попавшего в схожую ситуацию. Из чего можно сделать вывод, что после аварийных новичков в автошколы и на переэкзаменовку начнут загонять всех без исключения аварийных рулевых. А на начинающих водителях только обкатают методику и процедуру.

Фото ТриБолта

Между тем, в России ежегодно происходит около 200 000 только так называемых учетных ДТП — то есть тех, где есть пострадавшие (из них по вине начинающих шоферов — около 8000). Число же мелких же аварий, где страдает только железо, учету просто не поддается — их миллионы. И после каждой из них любой водитель обязан будет переобучаться-пересдавать?

В это связи, кстати сказать, интересно, задаются вопросом эксперты ресурса «ТриБолта», как гаишники собираются решать вопрос хотя бы с начинающими рулевыми, которые за два года умудрятся стать виновниками аварии по нескольку раз? Что — после каждой аварии им придется возвращаться в автошколу или через раз?

Любопытно при всем при том, что самые распространенные причины аварий среди новичков — несоблюдение дистанции и нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. То есть, по большому счету — дело исключительно в опыте, который можно получить не на автошкольной скамейке, а только в боевых условиях.

автошколы, экзамены в ГАИ, ПДД, произвол ГАИ, ГИБДД, коррупция
8 апреля 2019
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