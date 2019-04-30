ГИБДД рассказала о самых больших «майских» заторах на вылетных шоссе

В Госавтоинспекции Подмосковья сообщили и переводе личного состава на усиленный режим службы. Он вводится на период майских праздников. В этот период традиционно резко увеличивается трафик на дорогах региона — за счет дачников-горожан.

Наибольшая загруженность трасс ожидается 30 апреля, 1, 5, 8 и 12 мая. «Пробки» прогнозируются во многих местах, однако на участках дорог, где идет ремонт, они будут особенно серьезными.

В связи с проведением капитальной реконструкции, наиболее сложную ситуацию ГИБДД ожидает на автодорогах: М-1 «Беларусь» (участок с 25 по 28 км, 45 км), М-2 «Крым» (24 км, 70 км, 100 км); М-4 «Дон» (42 км), М-5 «Урал» (64 км, 114 км), М-7 «Волга» (с 25 по 29 км, с 84 по 90 км), М-8 «Холмогоры» (с 29 по 35 км, 48 км), М-9 «Балтия» (108 км, 114 км), М-10 «Россия» (31 км, 46 км, 108 км) и на Каширском шоссе.