Пять классических мест, где ГИБДД устраивает засады на дачников

Дачный сезон для сотрудников дорожной полиции — напряженная пора. Отдыхающие массово валят из города по своим развлекательным делам, открывая массу новых возможностей для оформления огромного количества всевозможных штрафов.
Максим Строкер

Первая стандартная если не засада, то, как минимум, полицейский фильтр встает перед рвущимся на природу горожанином на выезде из мегаполиса. Особенно забавно наблюдать как патрульные ДПС блюдут безопасность дорожного движения, надзирая за бесконечным затором из тянущихся за город машин садоводов.

Видимо, в надежде «выхватить» из потока какого-нибудь гастарбайтера без «прав» или незадачливого водителя грузовичка с личным дачным хламом, который не озаботился оформить у шефа «путевку на рейс».

Второй полицейский «барьер» поджидает отдыхающего автолюбителя либо на съезде с магистрали, либо на границе областей. В последнем случае приходится иметь дело не с патрулем ГИБДД, а с личным составом целого блок-поста, который все рабочее время посвящает остановкам и выматыванию нервов всем проезжающим.

Эти, как правило, ничего конкретного не ищут, просто «прочесывают» весь поток, выборочно останавливая машины в надежде наткнуться на какую-то нестыковку в документах водителя на машину или их отсутствие.

Засады ГИБДД следующего типа располагаются вдали от федеральных трасс — как правило на перекрестках дорог областного или районного значения. Там, где трафик не особо велик, но достаточно интенсивен.

Тут служивые, по большей части, настроены на отлов пьяных за рулем. Но и не прочь «развести» водителя на какое-либо еще правонарушение.

Или господа-полиция экипируются камерой автоматической фиксации и «пасутся» с ней в границах какой-нибудь деревни на достаточно оживленном шоссе.

Заметим, что дпсники в таких местах, как правило, ведут себя намного более нагло, беспардоннее и быдловатее, чем их же коллеги на федеральных трассах. Видимо сказывается посконно-колхозное происхождение и среда обитания.

Далее среди типичных мест для «засад на дачника» нельзя не назвать железнодорожный переезд. Это вообще очень «клевое» для областного гаишника место.

Рвущиеся из многочасовых пробок к дачно-клячному отдыху горожане, то проскочат переезд при красном сигнале светофора, то заедут на рельсы, когда за ними стоит неподвижный «хвост» из машин, то по «встречке» объедут коллег по несчастью в зоне переезда.

Каждая из перечисленных ситуаций — отличный повод для продуктивной беседы с водителем на тему лишения «прав» или мощного штрафа, в конце которой либо оформляется протокол, либо у автолюбителя сильно пустеет кошелек.

Ну последний тип «засады» ГИБДД — передвижной пикет на дорожке между дачными участками. В течении дня машина такого патруля может сменить с десяток подобных мест дислокации.

И в каждом служивые будут тормозить всех подряд проезжающих и тщательно принюхиваться и присматриваться к водителю, поскольку основная цел такой «свободной охоты» — отлов пьяного драйвера. Или человека, поехавшего в ближайший сельский магазин без документов на машину или «прав».

автоправо, лишение прав, медосвидетельствование, ПДД, КоАП, ГИБДД, алкотестер
26 апреля 2019
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