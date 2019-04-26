Пять классических мест, где ГИБДД устраивает засады на дачников

Первая стандартная если не засада, то, как минимум, полицейский фильтр встает перед рвущимся на природу горожанином на выезде из мегаполиса. Особенно забавно наблюдать как патрульные ДПС блюдут безопасность дорожного движения, надзирая за бесконечным затором из тянущихся за город машин садоводов.

Видимо, в надежде «выхватить» из потока какого-нибудь гастарбайтера без «прав» или незадачливого водителя грузовичка с личным дачным хламом, который не озаботился оформить у шефа «путевку на рейс».

Второй полицейский «барьер» поджидает отдыхающего автолюбителя либо на съезде с магистрали, либо на границе областей. В последнем случае приходится иметь дело не с патрулем ГИБДД, а с личным составом целого блок-поста, который все рабочее время посвящает остановкам и выматыванию нервов всем проезжающим.

Эти, как правило, ничего конкретного не ищут, просто «прочесывают» весь поток, выборочно останавливая машины в надежде наткнуться на какую-то нестыковку в документах водителя на машину или их отсутствие.