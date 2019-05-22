В начале лета в Москве заработают 80 новых камер-ловушек

В столице до последнего времен действовали считанные единицы комплексов автоматической фиксации, следящие за нерегулируемыми пешеходными переходами. Уже в начале текущего лета их станет гораздо больше.
Максим Строкер

Столичный ЦОДД планирует уже в течении ближайшего месяца включить около 70—80 комплексов для отслеживания непропуска пешеходов машинами на нерегулируемых «зебрах». Об этом «Коммерсанту» сообщили в ведомстве.

Всего же планируется оснастить подобным оборудованием порядка 200 таких переходов в городе. Власти объясняют это желанием снизить количество сбитых машинами горожан.

По их данным, половина из почти 500 погибших за прошлый год в ДТП на дорогах Москвы — пешеходы. Напомним, что согласно действующему законодательству, водителю, не уступившему пешеходу на нерегулируемом переходе, по статье 12.18 КоАП грозит штраф в размере 1500—2500 рублей.

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22 мая 2019
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