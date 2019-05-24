Как и за что ГИБДД штрафует водителей на «зебре»

Не спеши обгонять

Даже если на переходе нет ни одного пешехода, в таком месте не следует выезжать на встречную полосу, даже если вам очень хочется обогнать впереди идущую машину. За это нарушение предусмотрено весьма строгое наказание — штраф 5000 рублей или лишение прав управления машиной на полгода. Это самая суровая санкция за «прегрешения» водителей на «зебре».

Не вставай на «зебре»

Пробка — само по себе неприятное явление, а перед пешеходным переходом она грозит дополнительными сюрпризами. Если в результате затора водитель вынужден остановится хотя бы одним колесом на «зебре», его оштрафуют на 1000 рублей, а в Москве и Питере — на все 3000. Причем остановка и стоянка запрещена не только на самих пешеходных переходах, но и в пяти метрах перед ними (12.4 ПДД).

Не разворачивайся и не сдавай задом

Кроме того, на «зебрах» запрещены такие маневры, как разворот и движение задним ходом. За каждое из этих нарушений гражданам грозит штраф в 500 «деревянных». Даже если на пустынной дороге вы оказались на пешеходном переходе абсолютно одни — не искушайте судьбу и помните, что на нерегулируемых «зебрах» все чаще устанавливают видеокамеры.