Как и за что ГИБДД штрафует водителей на «зебре»

Управляя машиной, нарваться на санкции можно везде, а особенно на аварийно опасных участках дороги. Один из самых распространенных таких вариантов — пешеходный переход, где автомобили снижают скорость, чтобы пропустить людей. За какие грехи водитель рискует быть наказанным ГИБДД в этом месте, напоминает портал «АвтоВзгляд».
Имейте в виду, что поводов подловить автовладельцев на «зебре» у сотрудников ДПС предостаточно, поэтому неслучайно они любят устраивать засады неподалеку от таких мест. В результате даже опытные водители рискуют быть оштрафованными.
Пропусти пешеходов
Самая распространенная ошибка в данной ситуации — игнорирование пешеходов на регулируемых переходах. В основном водители нарываются на штрафы, проскакивая «зебру», когда люди начинают движение по ней с противоположной стороны дороги. А между тем пункт 14.1 ПДД гласит, что необходимо «уступать дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода». Размер штрафа за такое нарушение составляет от 1500 до 2500 рублей. Правда, имеется и решение Верховного суда РФ, согласно которому водитель может и игнорировать пешика, если не заставит его менять скорость и направление движения. Однако на гаишников этот вердикт не действует и доказать, что вы пешеходу не помешали придется в суде…
Не спеши обгонять
Даже если на переходе нет ни одного пешехода, в таком месте не следует выезжать на встречную полосу, даже если вам очень хочется обогнать впереди идущую машину. За это нарушение предусмотрено весьма строгое наказание — штраф 5000 рублей или лишение прав управления машиной на полгода. Это самая суровая санкция за «прегрешения» водителей на «зебре».
Не вставай на «зебре»
Пробка — само по себе неприятное явление, а перед пешеходным переходом она грозит дополнительными сюрпризами. Если в результате затора водитель вынужден остановится хотя бы одним колесом на «зебре», его оштрафуют на 1000 рублей, а в Москве и Питере — на все 3000. Причем остановка и стоянка запрещена не только на самих пешеходных переходах, но и в пяти метрах перед ними (12.4 ПДД).
Не разворачивайся и не сдавай задом
Кроме того, на «зебрах» запрещены такие маневры, как разворот и движение задним ходом. За каждое из этих нарушений гражданам грозит штраф в 500 «деревянных». Даже если на пустынной дороге вы оказались на пешеходном переходе абсолютно одни — не искушайте судьбу и помните, что на нерегулируемых «зебрах» все чаще устанавливают видеокамеры.