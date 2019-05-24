Чтоб жизнь малиной не казалась: за техосмотром придется ездить на машине

В ходе увлекательного процесса имитации борьбы за безопасность на дорогах в третьем чтении приняты поправки в закон «О техническом осмотре транспортных средств». Они должны будут вступить в силу «через год после опубликования». Теперь их в стандартном полуавтоматическом режиме одобрит совет Совет Федерации, подпишет Президент и, где-то к концу июня, должно состояться это самое «опубликование».

Таким образом по-новому проходить ТО автовладельцы будут вынуждены с июня-июля 2020-го года. С этого момента «покупка техосмотра» претерпит изменения. Согласно поправкам, госномер осматриваемой машины должен быть подвергнут фото-видеофиксации и отправлен в централизованную базу данных — чтобы исключить торговлю диагностическими картами через интернет.

Каких-то 10—15 лет назад абсолютно всем автовладельцам ежегодно приходилось обзаводиться закатанными в прозрачный пластик талонами техосмотра и возить их потом под лобовым стеклом своего авто. По интернету ими не торговали, все ездили покупать ТО на пункт гостехосмотра (ПГТО). Где сидели представители ГИБДД и велась обязательная видеосъемка процесса осмотра машины.