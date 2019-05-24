Чтоб жизнь малиной не казалась: за техосмотром придется ездить на машине

Сколько ни объясняй законодателям, что государственный техосмотр совершенно не влияет на безопасность дорожного движения, им это — как божья роса. Вместо полной ликвидации этого официального места трудоустройства для автослесарей-недоучек, так и не научившихся ремонтировать машины, Госдума с подачи правительства России продолжает «совершенствовать систему техосмотра» Халява заканчивается: за техосмотром придется ездить на машине
Алексей Батушенко

В ходе увлекательного процесса имитации борьбы за безопасность на дорогах в третьем чтении приняты поправки в закон «О техническом осмотре транспортных средств». Они должны будут вступить в силу «через год после опубликования». Теперь их в стандартном полуавтоматическом режиме одобрит совет Совет Федерации, подпишет Президент и, где-то к концу июня, должно состояться это самое «опубликование».

Таким образом по-новому проходить ТО автовладельцы будут вынуждены с июня-июля 2020-го года. С этого момента «покупка техосмотра» претерпит изменения. Согласно поправкам, госномер осматриваемой машины должен быть подвергнут фото-видеофиксации и отправлен в централизованную базу данных — чтобы исключить торговлю диагностическими картами через интернет.

Каких-то 10—15 лет назад абсолютно всем автовладельцам ежегодно приходилось обзаводиться закатанными в прозрачный пластик талонами техосмотра и возить их потом под лобовым стеклом своего авто. По интернету ими не торговали, все ездили покупать ТО на пункт гостехосмотра (ПГТО). Где сидели представители ГИБДД и велась обязательная видеосъемка процесса осмотра машины.

Но это не мешало успешно проходить проверку абсолютно любому «ведру с гайками», которое сумело самостоятельно доехать до ПГТО. Этот механизм будет виновнику лишь тем, кто сел за руль в двухтысячных, а для водителей постарше он станет своеобразным возвратом на круги своя.

Принятые Госдумой поправки, по большому счету, лишь переведут отнимут доходы у интернет-торговцев ТО в пользу владельцев аккредитованных пунктов гостехосмотра. При этом автовладельцам придется «убивать» целый день на получение диагностической карты (она теперь будет, кстати, только в электронном виде) вместо того, чтобы приобрести ее «в интернете» за 15 минут.

Поскольку все равно «техосмотр» будут покупать по единственной, но фундаментальной причине: это искусственная по своей сути система, паразитирующая на кошельках десятков миллионов российских автовладельцах. Хотя бы потому, что тормоза успешно прошедшей ПГТО машины могут отказать на трассе уже через пару месяцев, спровоцировав аварию.

Точно также исправная при ТО лампочка в фаре головного света имеет все шансы перегореть уже на следующий день после прохождения «техосмотра». И так далее со всеми проверяемыми при ТО системами авто.

То есть авария вполне может произойти по технической причине с машиной, прошедшей ТО, а оператор техосмотра никакой ответственности за это нести не будет.

Автор этих строк при каждом удобном случае уже много лет подряд задает один и тот же вопрос разным «ответственным пиджакам», занимающимся системой техосмотра в стране: зачем вообще нужен такой формальный и платный техосмотр, который, в принципе не гарантирует технической исправности машины? И за это время ни разу не удалось получить даже намека на прямой ответ.

Собеседники, как один, твердят не о смысле существования этой системы, а о «совершенствовании системы техосмотра». Как если б я задавал вопрос о существовании бога истово верующей бабуле, которая ничего объяснить уже не может, но жить без привычной схемы мироустройства в собственной голове просто не в состоянии.

Только предположив, что «техосмотр» — что-то вроде идола, в который безоговорочно верит множество чиновников, или он — какая-то разновидность тоталитарной секты, можно объяснить его существование в нашей стране в нынешнем виде. И поправки в закон о техосмотре, принятые Госдумой, лишь укрепляют эту версию.

ТО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, технология, техническое обслуживание, ГИБДД
24 мая 2019
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