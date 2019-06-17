Через месяц число камер-ловушек в столице резко увеличится

Пресс-служба ЦОДД сообщила, что в течение ближайшего месяца число камер, контролирующих выполнение водителями требования уступить дорогу пешеходу на нерегулируемой «зебре», вырастет с нынешних 27 до почти 40 штук.

С начала 2019 года, по данным РИАМО, столичные водители получили более 3 000 штрафов за это нарушение. Напомним, что штраф за него составляет сейчас 1500—2500 рублей. По словам представителя пресс-службы ЦОДД, в Москве хватает мест, где существуют проблемы с наездами машин на пешеходов.

— В таких местах оптимальное решение — быстрое и эффективное — установить камеру. Как правило, комплексы ставят там, где уже произошли аварии с участием пешеходов, по согласованию с коллегами из ГИБДД, — подчеркнул он.