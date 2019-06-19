МВД признало, что гаишники плохо знают ПДД

По крайней мере, первый заместитель главы Министерства внутренних дел генерал-полковник Александр Горовой заявил, что гаишникам сложно разбираться в ПДД и поэтому этот документ следует пересмотреть.

– Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы (в ПДД). Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения? — такой риторический вопрос задал г-н Горовой журналистам на церемонии открытия факультета переподготовки сотрудников ГИБДД при Университете МВД в Истре.

При этом, по данным ТАСС, генерал-полковник не пояснил о характере требующихся изменений в Правила. Но если по гамбургскому счету, то это и не важно, поскольку генерал, по сути, просто подтвердил тот общеизвестный факт, что в ГАИ не осталось профессионалов. Дать иную оценку людям, работающим в полиции, но неспособным разобраться в действующих правовых актах никак нельзя. При этом из-за их правовой неграмотности страдают тысячи ни в чем не виноватых автовладельцев, нередко расплачивающихся рублем за то, что некий недоучка в форме дал неправильную правовую оценку тем или иным их действиям.

Короче говоря, приехали…