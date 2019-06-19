Всегда не прав: почему больше не стоит бояться аварии с «обочечником»

На прошлой неделе Пленум ВС разъяснил, что в случае аварии с автомобилем, который двигался по обочине, без вариантов виноватым объявляется «обочечник». Другое дело, что водители, противоборствующие с последними, должны четко понимать, что если хотя бы часть их машины так же вылезет на обочину, гаишники в лучшем случае оформят так называемую обоюдку, а в худшем — обвинят во всем поборника справедливости. Поэтому не давать «обочечнику» вклиниться в поток машин можно — поранив ваше авто он будет виноватым. А вот мешать ему нестись по этой самой обочине все-таки не стоит, ведь так или иначе и вы своими правыми колесами окажетесь там же.

Кстати сказать, коснулся ВС РФ и такой проблемы, как ДТП с несколькими участниками. Теперь, если будет доказано, что если первый из пострадавших автомобиль подрезал второй (в результате чего и случилось ДТП), в заднюю часть которого, в свою очередь, врезался третий и так далее, то виновником ДТП становится первое транспортное средство. И не важно, соблюдали вы дистанцию или нет. До этого решения, как правило, последний из цепочки платил предпоследнему, тот — следующему и так далее. Другое дело, сейчас не совсем понятно, если аварийный «паровозик» собрался исключительно из-за невнимательности второго в этой цепочки водителя, врезавшегося в первого. Его будут объявлять крайним или будет действовать старая схема? Похоже, тут верховным судьям придется давать новое разъяснение.