Генпрокурор подтвердил многочисленные факты незаконных штрафов с камер

– В ходе прокурорских проверок установлены многочисленные факты, когда системы автоматической фотовидеофиксации нарушений пдд работают с неотлаженным программным обеспечением. Водители получают квитанции на оплату штрафов за правонарушения, которых они не совершали. А места установки камер порой свидетельствуют о стремлении скорее заработать на штрафах, чем обеспечить безопасность на дорогах, — заявил генпрокурор Юрий Чайка в ходе своего выступления на коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По его словам, во многих регионах деньги, собранные в качестве штрафов с автомобилистов с помощью автоматической фиксации нарушений ПДД, по условиям концессионных соглашений практически полностью отчисляются частным компаниям.

– Органами власти не принимаются меры по совершенствованию системы фотовидеофиксации на дорогах, в том числе по принятию единых правил установки камер, — считает генпрокурор России.