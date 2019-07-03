Сотрудникам ГИБДД придется молча терпеть плевки от автомобилистов

– Мы в «Сколково» уже показывали первые приборы, которые помогут инспекторам выявлять состояние опьянения водителей путем взятия слюны и выявлять факт употребления наркотических веществ, после чего пресекать дальнейшее движение транспортного средства, — сообщил журналистам глава ГИБДД генерал Михаил Черников в ходе брифинга.

Кроме того, главный автоинспектор страны рассказал, что за прошлый год его ведомство зафиксировало более 240 000 правонарушений, связанных с нетрезвым вождением. Причем каждое восьмое было совершено водителем, уже ранее задерживавшимся в состоянии опьянения.