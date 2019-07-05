В России скоро разрешат безнаказанно разгоняться до 150 км/ч

—У магистралей есть такая особенность: они рассчитаны на скорость 150 км/ч по своим техническим параметрам. Мы над этим вопросом работаем, ГОСТ (разрешающий скорость в 130 км/ч, ред.) должен быть принят в конце этого года либо в первом квартале 2020 года,— заявил ТАСС замглавы Росавтодора Евгений Носов в кулуарах форума «Инновации в дорожном строительстве» в Сочи.

По его словам, согласно новому ГОСТу, разрешенную скорость на конкретном участке автомагистрали можно будет увеличивать «при соответствующем качестве покрытия, соблюдении всех нормативно-технических требований при проектировании и строительстве».

Ранее сообщалось, что новый ГОСТ разрабатывает «РоссдорНИИ». Напомним, что если на участке шоссе разрешат ехать со скоростью 130 км/ч, то владелец машины, разогнавшейся там до 150 км/ч, не будет в соответствии с положениями КоАП.