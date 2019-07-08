5 нарушений на трассе, за которые ГИБДД на самом деле не штрафует

Власти всерьез собираются подвергнуть ревизии ПДД и КоАП. Может быть, оно и к лучшему: все равно в России статьи и пункты этих правовых актов чтут не целиком, а в выборочном порядке.
Максим Строкер

На шоссе полицию, по большому счету, интересует лишь превышение скорости и «пьянка». Например, кого из полицейских волнует тихоход на скоростной дороге (штраф — 1000—1500 рублей)? Да никого: надо же как-то комбайн с поля на поле перегнать? Надо! И что, каждый раз для этого специальный трейлер арендовать? И ничего, что «сеялка» тормозит все движение на шоссе — штраф за это не выписывают.

То же самое касается и стоянки на автомагистрали вне специальных площадок — санкция в те же 1500 рублей. На практике: хоть ночуй на обочине шоссе, никто слова не скажет. Реальные сотрудники на такую ерунду свое драгоценное время не тратят. Вот когда в тихохода или отдыхающего на обочине врежется автобус с людьми или бензовоз, тогда и примчатся всенепременно: подводить погибших под нарушение ПДД…

Еще одно правило дорожного движения — соблюдать требования разметки — на шоссе практически не действует. Кому из правоохранителей интересно заниматься оформлением 500-рублевых штрафов за это прегрешение?

Единственный случай, когда разметка оказывается в центре внимания всех и вся — после аварии, когда устанавливают виновника происшествия.

Не менее «смешное» нарушение правил, за которое, похоже, вообще никого не штрафуют, называется разговор по телефону за рулем. Штраф — 1500 рублей. Но кого такая санкция остановит, когда регулярно наблюдаешь офицеров ГИБДД, без стеснения болтающих за рулем, удерживая смартфон возле уха?

Все, что касается пешеходов, также проходит мимо внимания ГИБДД на трассе — до того момента, пока «безлошадный» не повстречается с чьим-нибудь капотом. Люди традиционно перебегают трассу в любом приглянувшемся месте. Водители не пропускают «двуногих» на пешеходных переходах даже там, где разметка еще не совсем стерлась.

А ДПС всерьез интересуется подобными нарушениями ПДД лишь во время очередного месячника под креативным названием вроде «Пешеход» или «Пешеходный переход». В периоды подобных «усилений» и составляется львиная доля 500-рублевых протоколов в отношении пешеходов и 1500—2500-рублевых — на водителей.

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8 июля 2019
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