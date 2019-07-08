5 нарушений на трассе, за которые ГИБДД на самом деле не штрафует

На шоссе полицию, по большому счету, интересует лишь превышение скорости и «пьянка». Например, кого из полицейских волнует тихоход на скоростной дороге (штраф — 1000—1500 рублей)? Да никого: надо же как-то комбайн с поля на поле перегнать? Надо! И что, каждый раз для этого специальный трейлер арендовать? И ничего, что «сеялка» тормозит все движение на шоссе — штраф за это не выписывают.

То же самое касается и стоянки на автомагистрали вне специальных площадок — санкция в те же 1500 рублей. На практике: хоть ночуй на обочине шоссе, никто слова не скажет. Реальные сотрудники на такую ерунду свое драгоценное время не тратят. Вот когда в тихохода или отдыхающего на обочине врежется автобус с людьми или бензовоз, тогда и примчатся всенепременно: подводить погибших под нарушение ПДД…

Еще одно правило дорожного движения — соблюдать требования разметки — на шоссе практически не действует. Кому из правоохранителей интересно заниматься оформлением 500-рублевых штрафов за это прегрешение?