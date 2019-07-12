Срок 50-процентной скидки на штрафы ГИБДД хотят продлить на 10 дней

Группа депутатов ГД — Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин, Алексей Диденко, Андрей Свинцов — внесли на рассмотрение коллег законопроект, предусматривающий увеличение срока оплаты административного штрафа со скидкой за нарушение ПДД. «Законопроектом предлагается увеличить срок, в течение которого можно уплатить административный штраф за правонарушение в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, до 30-ти дней», — говорится в пояснительной записке. Авторы документа уверены, что 20-ти дней на уплату административного штрафа с 50-процентной скидкой в большинстве случаев недостаточно из-за несвоевременной доставки почты или других сбоев.